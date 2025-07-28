Британія випробувала розвідувальний аеростат, що може працювати на висоті до 24 кілометрів

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Пресслужба уряду Великої Британії

Велика Британія провела успішні випробування нових висотних аеростатів, які літають на висоті 18—24 кілометри над землею — вище, ніж більшість військових літаків.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Ці безпілотні повітряні кулі є недорогим рішенням для спостереження і зв’язку — їх пропонують як альтернативу традиційним системам. Вони можуть безперервно переміщатися на екстремальних висотах протягом тривалого часу, не потребуючи обслуговування.

У майбутньому такі кулі можуть використовуватись:

для підтримки військових операцій;

для забезпечення надійного зв’язку й швидкого інтернету в зонах стихійних лих або віддалених районах без покриття;

для збору даних з метою прогнозування погоди і кліматичних досліджень.

Пресслужба уряду Великої Британії

Ці аеростати здатні нести корисне навантаження для розвідки вагою до 3 кг, деякі модулі містять метеосенсори вагою, як європейський дрозд. Тестові апарати можуть працювати безперервно понад п’ять днів.

Аеростат може запускати й обслуговувати одна людина навіть у складних погодних умовах.