Британія випробувала розвідувальний аеростат, що може працювати на висоті до 24 кілометрів
- Автор:
- Ольга Березюк
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Пресслужба уряду Великої Британії
Велика Британія провела успішні випробування нових висотних аеростатів, які літають на висоті 18—24 кілометри над землею — вище, ніж більшість військових літаків.
Про це йдеться на сайті уряду Британії.
Ці безпілотні повітряні кулі є недорогим рішенням для спостереження і зв’язку — їх пропонують як альтернативу традиційним системам. Вони можуть безперервно переміщатися на екстремальних висотах протягом тривалого часу, не потребуючи обслуговування.
У майбутньому такі кулі можуть використовуватись:
- для підтримки військових операцій;
- для забезпечення надійного зв’язку й швидкого інтернету в зонах стихійних лих або віддалених районах без покриття;
- для збору даних з метою прогнозування погоди і кліматичних досліджень.
Ці аеростати здатні нести корисне навантаження для розвідки вагою до 3 кг, деякі модулі містять метеосенсори вагою, як європейський дрозд. Тестові апарати можуть працювати безперервно понад п’ять днів.
Аеростат може запускати й обслуговувати одна людина навіть у складних погодних умовах.