Лідера шаолінських монахів підозрюють у розкраданні коштів і стосунках із жінками
- Автор:
- Олександр Булін
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Китайський монастир Шаолінь, відомий завдяки культурі бойових мистецтв, оголосив, що його настоятель Ши Юнсінь перебуває під слідством за підозрою в розкраданні коштів храму.
Про це пишуть The Guardian і BBC.
Окрім кримінальних злочинів, Ши Юнсіня звинувачують у порушенні буддійських заповідей. Підозрюють, що він довгий час підтримував стосунки з кількома жінками і став батьком принаймні однієї дитини. Китайська буддійська асоціація 28 липня позбавила Ши його свідоцтва про висвячення, звинувативши в «серйозному підриві репутації буддійської громади та іміджу ченців».
Ши опинився під пильною увагою ще у 2015 році за нібито сексуальні стосунки із жінками та розкрадання храмових коштів. Він також нібито отримував дорогі подарунки від компаній і місцевих органів влади, зокрема позашляховик Volkswagen і халат, вишитий золотими нитками. Тоді розпочали розслідування щодо народження кількох дітей, але пізніше звинувачення зняли.
- Ши є настоятелем храму Шаолінь з 1999 року. Він отримав прізвисько «монах — генеральний директор» за перетворення закладу на світовий бренд, розвиток комерційної діяльності з просування кунг-фу-шоу та комерційної продукції.