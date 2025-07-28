Підсанкційна голова Радфеду РФ Матвієнко приїхала в Женеву на конференцію, присвячену миру. Українці вийшли на пікет

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До Швейцарії для участі в шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів та інших заходах Міжпарламентського союзу прибула російська делегація на чолі з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко.

Про це пише російська служба «Радіо Свобода».

Матвієнко виступить на конференції в Женеві в межах дискусії «Світ у сумʼятті: парламентське співробітництво та багатосторонній підхід до розвʼязання проблем в імʼя миру, справедливості та процвітання кожного», а також візьме участь у 15-му саміті жінок — голів парламентів.

Крім самої Матвієнко, до складу делегації увійшли заступник голови Радфеду Костянтин Косачов, перший заступник голови комітету Радфеду з міжнародних справ Андрій Денисов, заступник голови Держдуми Петро Толстой, глава комітету Держдуми з міжнародних справ і голова ЛДПР Леонід Слуцький та інші.

Низка членів цієї делегації внесені країнами Заходу до санкційних списків у звʼязку з російським вторгненням в Україну і відкрито підтримують війну.

Швейцарія приєдналася до введених ЄС санкцій проти Росії, у санкційному списку є і Матвієнко. Країна, однак, не обмежує вʼїзд на свою територію для учасників діяльності міжнародних організацій, штаб-квартири яких розташовані у Швейцарії.

Українці у Швейцарії обурились приїздом російської делегації та відсутністю реакції з боку офіційної Женеви. Вони вийшли на пікет під будівлю ООН.

«Бабелю» вдалось поспілкуватись з одним з учасників пікету — громадянином Швейцарії українського походження на імʼя Славко.

«Є людина, яка відповідальна за агресію проти України. Ця людина під санкціями Швейцарії. І вона запрошена, щоб говорити про мир. Це для мене незрозуміло», — каже він.

Чоловік наголошує, що Швейцарії варто дотримуватись санкцій, які сама ж країна підтримала. Також він підкреслив, що влада Швейцарії повинна взяти відповідальність за приїзд до Женеви російської делегації.

Інший учасник акції, українець Олег Киселевський, зазначив, що наразі вони вийшли на невеликий пікет, оскільки ще не встигли отримати дозвіл від місцевої влади на великий мітинг. Однак вони планують масштабніший протест вже 30 липня.