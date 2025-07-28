Зеленський розповів, скільки полонених повернула Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ
- Автор:
- Ірина Перепечко
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З початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з полону 5 857 людей. Поза обмінами повернули ще 555 людей.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський.
За його словами, за результатами Стамбульських домовленостей повернули понад тисячу наших воїнів.
«Сподіваємося звільнити й тих цивільних, яких ще утримують в Росії», — додав президент.
За кілька днів до цього, 24 липня, під час спілкування з журналістами Зеленський розповів, що українська сторона вже складає списки цивільних громадян, які перебувають у російському полоні. Президент зазначив, що обмінювати цивільних не можуть, оскільки їх мають відпускати без обміну. Тому зараз шукають формат щодо цих списків як зі свого боку, так і з боку РФ.
- За підсумками третього раунду перемовин в Стамбулі 23 липня Київ і Москва домовилися про обмін 1 200 військовополонених.
- З цього року 28 липня в Україні стало Днем памʼяті українських захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які загинули або яких закатували чи стратили в полоні. Таку дату обрали невипадково: в колонії окупованої Оленівки в ніч проти 29 липня 2022 року через російський теракт загинули щонайменше 53 українські військовополонені з «Азовсталі». Ще 130 людей були поранені. Попередньо, тоді росіяни вдарили з термобаричної зброї.