Космічний телескоп «Хаббл» зазнімкував спіральну галактику із зомбі-зіркою

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» продемонстрував деталізоване зображення спіральної галактики NGC 1309, яка розташована приблизно за 100 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Ерідан.

Про це пише Європейське космічне агентство.

На зображенні видно яскраво-блакитні зірки галактики NGC 1309, темні газові хмари, сяючий білий центр і сотні далеких галактик на тлі. Майже кожна крапка, смужка чи світла пляма — це окрема галактика.

Тільки одна зірка на знімку не з іншої галактики, а з нашого Чумацького Шляху, всього за кілька тисяч світлових років. Її видно за характерними світловими променями — дифракційними піками.

ESA / Hubble / NASA

Телескоп «Хаббл» не раз спостерігав за галактикою NGC 1309 і показував її фото у 2006 і 2014 роках. Особливий інтерес науковців повʼязаний з двома надновими зірками, які вибухнули в цій галактиці: одна у 2002 році (SN 2002fk), інша у 2012-му (SN 2012Z).

Зірка SN 2002fk була класичним прикладом наднової типу Ia. Такий вибух трапляється, коли мертва зірка — білий карлик — руйнується.

Натомість SN 2012Z виявилася незвичною. Її класифікували як наднову типу Iax, хоч спектр був схожий на тип Ia, але вибух був менш яскравим, ніж очікувалося.

Знімки «Хаббла» показали, що білий карлик після вибуху не зник повністю, залишивши після себе «зомбі-зірку», яка світила ще яскравіше, ніж до вибуху.

Цей випадок став першим, коли на архівних знімках до вибуху вдалося побачити зірку, яка згодом стала надновою.