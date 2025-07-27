У ДР Конго бойовики напали на церкву, загинули 34 людини
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
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Associated Press
Бойовики, пов’язані з «Ісламською державою», напали на католицьку церкву у східній частині Демократичної Республіки Конго. Загинули щонайменше 34 людини.
Про це агентству Associated Press повідомив координатор громадянського суспільства в місті Команда Дьєдонне Дурантабо.
За його словами, нападники увірвалися до церкви близько першої години ночі. Також були спалені кілька будинків і магазинів.
«Тіла загиблих досі перебувають на місці трагедії, волонтери готують масову могилу на території католицької церкви», — зазначив Дурантабо.
У поширених відеозаписах з місця події видно палаючі споруди та тіла в церкві. Ще щонайменше п’ятеро людей загинули в попередньому нападі на сусіднє село Мачонгані.
«Вони забрали кількох людей у ліс. Ми не знаємо ані їхньої кількості, ані куди саме їх повели», — повідомив Лосса Декана, інший активіст з Ітурі.
Обидва напади, ймовірно, вчинило угруповання ADF («Союзні демократичні сили»), озброєне вогнепальною зброєю і мачете.
Представник армії ДР Конго в Ітурі лейтенант Жуль Нгонго підтвердив інформацію про щонайменше 10 загиблих у церкві в Команді, але підконтрольна ООН радіостанція Radio Okapi повідомляє про 43 жертви, посилаючись на джерела в силових структурах. Нападники, ймовірно, прибули з укріпленого району приблизно за 12 км від міста та втекли до прибуття Сил безпеки.
- ADF — угруповання, створене в Уганді наприкінці 1990-х як реакція на політику президента Йовері Мусевені. У 2002 році, після військових операцій Уганди, ADF перемістилося до ДР Конго, де продовжує свою діяльність, зокрема вбивства цивільного населення. У 2019 році ADF присягнуло на вірність «Ісламській державі» та відтоді вважається її афілійованою структурою.
- Схід Конго роками потерпає від збройних атак, зокрема з боку ADF та повстанців М23, яких підтримує сусідня Руанда.