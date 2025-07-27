У ДР Конго бойовики напали на церкву, загинули 34 людини

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Associated Press

Бойовики, пов’язані з «Ісламською державою», напали на католицьку церкву у східній частині Демократичної Республіки Конго. Загинули щонайменше 34 людини.

Про це агентству Associated Press повідомив координатор громадянського суспільства в місті Команда Дьєдонне Дурантабо.

За його словами, нападники увірвалися до церкви близько першої години ночі. Також були спалені кілька будинків і магазинів.

«Тіла загиблих досі перебувають на місці трагедії, волонтери готують масову могилу на території католицької церкви», — зазначив Дурантабо.

У поширених відеозаписах з місця події видно палаючі споруди та тіла в церкві. Ще щонайменше п’ятеро людей загинули в попередньому нападі на сусіднє село Мачонгані.

«Вони забрали кількох людей у ліс. Ми не знаємо ані їхньої кількості, ані куди саме їх повели», — повідомив Лосса Декана, інший активіст з Ітурі.

Обидва напади, ймовірно, вчинило угруповання ADF («Союзні демократичні сили»), озброєне вогнепальною зброєю і мачете.

Представник армії ДР Конго в Ітурі лейтенант Жуль Нгонго підтвердив інформацію про щонайменше 10 загиблих у церкві в Команді, але підконтрольна ООН радіостанція Radio Okapi повідомляє про 43 жертви, посилаючись на джерела в силових структурах. Нападники, ймовірно, прибули з укріпленого району приблизно за 12 км від міста та втекли до прибуття Сил безпеки.