Росіяни атакували автобус із цивільними на Сумщині — троє загинули

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Війська РФ 27 липня вдарили з безпілотника по автобусу в Сумській області. Є загиблі.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Інцидент стався близько 16:30 у районі села Іволжанське Юнаківської громади.

За попередніми даними, загинули троє людей. Ще пʼятеро — поранені, їм надають медичну допомогу. Постраждалих і решту пасажирів вивезли на безпечну територію.

Ситуація на Сумщині

Росіяни регулярно атакують Сумщину. Сьогодні близько 11:30 російський ударний дрон влучив у Ковпаківський район Сум. Внаслідок удару були пошкодження в житлових та нежитлових будівлях.

Пізніше росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури Сумщини. Через атаку частина Сумської громади залишилась без світла.