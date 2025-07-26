В Ірані терористи атакували будівлю суду

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У місті Захед іранської провінції Систан і Белуджистан терористи намагалися проникнути в будівлю суду. Відповідальність за це взяло белуджійське сепаратистське угруповання «Армія справедливості».

Про атаку пише іранське агентство IRNA з посиланням на місцевих правоохоронців.

Заступник командувача правоохоронних органів провінції Аліреза Далірі повідомив, що члени терористичної групи видавали себе за відвідувачів суду. Виявивши загрозу, силовики застрелили всіх трьох нападників. Далірі додав, що двох нападників убили на сусідній вулиці під час спроби втечі, а третього вбили до того, як він встиг підірвати гранату.

Корпус вартових Ісламської революції в Захедані повідомив про шістьох загиблих і 22 поранених. Серед загиблихх мати з однорічною дитиною. Іранські правоохоронці звинуватили терористів у зв’язках з Ізраїлем.