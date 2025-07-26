До Шевченківської премії додали нові номінації. Які саме

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Президент Володимир Зеленський з нагоди 65-річчя Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2026 році постановив розширити список номінацій.

Додали фотомистецтво, дизайн і творче кураторство. Також розширили літературну й музичну номінації. Загалом Шевченківська премія тепер має 13 номінацій:

проза;

поезія;

літературознавство і мистецтвознавство;

публіцистика і журналістика;

музичне мистецтво;

концертно-виконавське мистецтво;

театральне мистецтво;

кіномистецтво;

візуальні мистецтва;

фотомистецтво;

декоративно-прикладне мистецтво;

дизайн (за видами, визначеними Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка);

творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

Отримати її можна за оригінальні твори, випущені впродовж останніх п’яти років, але не пізніше ніж за пів року до того, як їх висунуть на здобуття премії.

Інший указ президента передбачає проведення низки заходів з приводу ювілею премії. Зокрема, випустять альбом творів художників-лауреатів премії, поштову марку і монету.