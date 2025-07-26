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До Шевченківської премії додали нові номінації. Які саме

Автор:
Олександр Булін
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Президент Володимир Зеленський з нагоди 65-річчя Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2026 році постановив розширити список номінацій.

Додали фотомистецтво, дизайн і творче кураторство. Також розширили літературну й музичну номінації. Загалом Шевченківська премія тепер має 13 номінацій:

Отримати її можна за оригінальні твори, випущені впродовж останніх п’яти років, але не пізніше ніж за пів року до того, як їх висунуть на здобуття премії.

Інший указ президента передбачає проведення низки заходів з приводу ювілею премії. Зокрема, випустять альбом творів художників-лауреатів премії, поштову марку і монету.