Дослідження: Неандертальці могли часто їсти зіпсоване мʼясо з личинками і сприймати це за норму

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Неандертальці, яких довго вважали винятковими м’ясоїдами, ймовірно, харчувалися не лише свіжою дичиною, а й розкладеним м’ясом із личинками мух.

Це версія американських науковців, які опублікували своє дослідження в журналі Science Advances.

Науковці давно помітили, що в кістках неандертальців дуже високий рівень ізотопу азоту-15 — вищий, ніж у левів і вовків. Це могло пояснюватися надмірним споживанням білка. Однак для людей таке харчування небезпечне через можливість білкового отруєння. Тоді вчені припустили: джерелом азоту могла бути не лише свіжа їжа, а й гниле м’ясо, зокрема те, що містило личинки мух.

Провідна авторка нового дослідження, доцентка кафедри біологічної антропології в Університеті Пердью в Західному Лафаєті, штат Індіана (США) Мелані Бізлі провела експерименти на людських тілах, які розкладалися в природних умовах, і з’ясувала: рівень азоту в личинках, що виростали в тканинах, був «астрономічно високим». Це може пояснити, чому в рештках неандертальців стільки азоту.

Професорка доісторичної археології в Університеті Глазго в Шотландії Карен Гарді назвала ідею споживання личинок «очевидним явищем» — просто сучасна західна культура не звикла сприймати це за норму.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, нині щонайменше два мільярди людей у світі їдять комах як частину традиційного раціону.

Та все ж нове дослідження має обмеження, адже ґрунтується на аналізі людських тіл, а не тварин, яких могли їсти неандертальці, і не враховує всіх кліматичних умов пізнього плейстоцену. Однак учені вважають, що робота відкриває «захопливий напрямок» у вивченні кулінарних практик мисливців-збирачів камʼяної доби, таких як неандертальці.