Президент посмертно присвоїв звання Героя України командиру бригади «Лють» Максиму Казбану

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Національна поліція України

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України командиру Обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Максиму Казбану, який 22 липня загинув у ДТП у Донецькій області.

Про це свідчить указ № 551/2025.

Полковнику поліції Максиму Казбану присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу.

Полковник Максим Казбан воював з 2014 року в складі 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Зокрема, брав участь у боях за Лиман, битвах у районі Сіверська тощо. Також був учасником спеціальних операцій у зоні АТО й під час повномасштабної війни з Росією.

Командиром «Люті» Казбан став у вересні 2024 року. Бригада «Лють» — це об’єднання штурмових бригад МВС, створене у 2023 році. До її складу входять підрозділи Нацгвардії, Нацполіції та прикордонників, які діють на найгарячіших напрямках, зокрема під Бахмутом, Авдіївкою, на Запорізькому та Харківському напрямках.