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Повітряні сили ЗСУ звітували, що за ніч збили або подавили 200 цілей — дронів і ракет

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

У ніч на 26 липня Росія запустила по Україні 235 повітряних цілей. Сили ППО збили або подавили 200 з них — це дрони й ракети. Основним напрямком удару стала Дніпропетровщина.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ось чим атакували російські окупанти:

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

ППО збила або подавила 183 ударних БпЛА і 17 ракет різних типів. Є влучання десяти ракет і 25 ударних БпЛА у девʼятьох місцях, а також падіння уламків у вісьмох місцях.