Повітряні сили ЗСУ звітували, що за ніч збили або подавили 200 цілей — дронів і ракет

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У ніч на 26 липня Росія запустила по Україні 235 повітряних цілей. Сили ППО збили або подавили 200 з них — це дрони й ракети. Основним напрямком удару стала Дніпропетровщина.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ось чим атакували російські окупанти:

208 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;

12 балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23;

вісьмома крилатими ракетами «Іскандер-К»;

сімома керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

ППО збила або подавила 183 ударних БпЛА і 17 ракет різних типів. Є влучання десяти ракет і 25 ударних БпЛА у девʼятьох місцях, а також падіння уламків у вісьмох місцях.