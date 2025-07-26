BBC встановила, скільки 18-річних російських військових загинуло на війні

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Попри неодноразові обіцянки Путіна не відправляти на війну жодного 18-річного військовослужбовця, кількість загиблих солдатів цього віку з квітня 2023 року до липня 2025 року становить 245. Це лише підтверджені смерті, їхня реальна кількість може бути більшою.

Про це йдеться в розслідуванні BBC.

У Росії дозволяють підліткам, які тільки закінчили школу, уникнути військової строкової служби та одразу піти до армії як солдати за контрактом. Раніше чоловіки повинні були мати досвід щонайменше трьох місяців строкової служби, перш ніж підписувати контракт. Однак обмеження скасували у квітні 2023 року. Тому нині будь-хто, кому вже є 18, має право вступити в армію.

Російська система освіти підготувала їх до служби, адже з початку повномасштабної війни вчителі в Росії за законом зобовʼязані проводити уроки, присвячені «СВО», як там називають повномасштабне вторгнення в Україну. Старшокласників навчають користуватися автоматом Калашникова та ручними гранатами. Військові рекрутери зараз відвідують уроки карʼєри в школах і технічних коледжах, розповідаючи, як записатися на службу контрактними солдатами після закінчення навчання. Солдати, що повертаються з фронту, показують дітям, як робити камуфляжні сітки та окопні свічки.

Загалом розслідування BBC засвідчило, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні на війні загинули щонайменше 2 812 росіян віком від 18 до 20 років.

Також до липня BBC встановила імена 120 343 російських військових, які загинули під час великої війни. Військові експерти кажуть, що це 45—65% від реальної кількості загиблих.