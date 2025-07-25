На Одещині перейменували вулиці, названі на честь захисників України. Реакція Інституту нацпамʼяті

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Депутати Дальницької сільської ради, що на Одещині, перейменували вулиці, названі на честь загиблих військових і борців за незалежність України, і дали їм «нейтральні назви».

Український інститут національної памʼяті назвав неприпустимим перейменування топонімів, які увічнюють памʼять людей, що брали участь у захисті України, і закликав органи місцевого самоврядування утриматись від таких рішень, бо вони створюють соціальну напругу і підривають авторитет державних інституцій.

Дальницька сільська рада перейменувала вулицю на честь загиблого захисника з громади Максима Браславського на Перемоги, вулицю на честь загиблого захисника Дмитра Мельника — на Бузкову. А ще — перейменувала вулиці, названі на честь борців за незалежність України у XX столітті Василя Вишиваного, Юрія Липи, Романа Шухевича, Всеволода Змієнка та інших. Натомість зʼявилися вулиці Затишна, Оксамитова тощо.

«На честь таких героїв нашої країни повинні бути центральні вулиці, а не закутки, де по три будинки — ось і вся вулиця. Це скоріше насмішка. Ми провели слухання, у нас була сесія. Наша позиція така: після закінчення війни ми повернемося до цього питання і дамо імена героїв по-справжньому значущим вулицям. Ми ж не взяли імена Пушкіна або Лермонтова, а вибрали нейтральні назви», — заявив одеському виданню «Думській» очільник Дальницької громади Сергій Крутюк.

У Дальницькій громаді, як і по всій Україні, мали перейменувати вулиці, назви яких пов’язані з російською імперською політикою, за законом про деколонізацію топонімів. До 26 квітня 2024 року це мали зробити місцеві ради, а з 27 квітня — повноваження перейшли до обласних адміністрацій.

26 липня 2024 року Одеська ОДА видала розпорядження про перейменування таких вулиць, зокрема і в Дальницькій громаді. Це рішення чинне й не оскаржене в суді.

При перейменуванні мають враховуватися закони про присвоєння назв, зокрема не можна змінювати назви, які вшановують загиблих воїнів чи борців за незалежність України без вагомих підстав.

Український інститут національної пам’яті звернувся до Одеської ОДА з проханням відновити справедливість і дотримання закону в Дальницькій сільській раді.