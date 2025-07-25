Росія другий день поспіль атакує Харків КАБами — є загиблий

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Вдень 25 липня російська армія атакувала Індустріальний район Харкова КАБом — відомо про загиблого. Є постраждалі.



Про наслідки обстрілу повідомляють очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Удар прийшовся по Індустріальному району, КАБ влучив у будівлю медичного закладу. Поряд — ще одне приміщення для лікування людей. Відомо про 12 постраждалих. Чотирьох людей госпіталізували.

На місці обстрілу не вдається налагодити звʼязок з трьома людьми, що мали перебувати в медзакладі. Фахівці не виключають, що вони можуть бути під завалами. Там працюють бійці ДСНС, триває пошуково-рятувальна операція.

Атака пошкодила 9 приватних будинків і два авто, проте обійшлося без пожежі.

