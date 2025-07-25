«Проривів серйозних немає» — Зеленський про ситуацію на фронті

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Президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни намагаються зробити прорив, але серйозних наразі немає. Саме тому роблять більш військово-інформаційні операції.



Про це він розповів на зустрічі із журналістами 24 липня.

«Вони не просуваються. Там дуже важко нашим хлопцям. І важко всюди. І “русским” дуже важко - це для нас добре. І “русские” не хочуть воювати. Окрім їх керівництва. І все це відчувається. Їх більше. Більший тиск. Більша мобілізація. Тому більше ризиків у нас», — наголосив президент.

За даними Сирського, на які послався Зеленський, за останній час ДРГ намагалися зайти 5—7 разів. Був випадок, коли намагалися закріпитися 12 людей. Росіяни пробують зняти якесь відео: поставити прапор, зафільмували — їх знищують українські бійці.

На Сумському напрямку Україна зараз має кращу ситуацію, ніж була раніше. Президент вважає, що умовним успіхом для РФ є Дніпровська область — із цього можуть робити інформаційні перемоги.

«Там така сама ситуація, як у Покровську. Вони заходять — там є поле. Все одно, зайшли вони туди чи не зайшли. Там просто живого місця немає на цьому полі. Там ніхто не стоїть. Просто люди на відтяжці стоять і знищують все, що можна», — сказав Зеленський.

І додав: на його думку, Суми та Покровський напрямок залишаються інтересами РФ. За його словами, «Дніпровську область — «дуже хочуть»». Зеленський наголосив, що зараз усюди є тиск росіян, зокрема на Покровському, Харківському, Купʼянському напрямках.