Зеленський: Україна почала працювати над списками цивільних вʼязнів Росії

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Президент Володимир Зеленський оголосив, що українська сторона вже складає списки цивільних громадян, які перебувають у російському полоні.

Про це йшлося на зустрічі голови держави із журналістами 24 липня.

Зеленський нагадав, що за підсумками третього раунду перемовин в Стамбулі 23 липня Київ і Москва домовилися про обмін 1 200 військовополонених. Один з важливих аспектів, на переконання президента, — це політичні бранці Кремля та журналісти в полоні.

«Ми почали працювати над списками. Тепер це категорія політичних вʼязнів і журналістів. І ви знаєте, що ми не можемо обмінювати цивільних. Цивільних вони повинні відпускати. Тому шукаємо зараз формат щодо списків. І з нашого боку, і з їхнього боку», — пояснив Зеленський.

Він розповів і про вимогу Росії повернути 20 російських дітей і 30 жителів Курської області. Президент наголосив, що Україна не утримує на своїй території неповнолітніх з Росії.

«В принципі, я не здивований. Чому? Тому що, коли ми говорили про нелегітимність Путіна, як можна з ним мати справу, вони взяли на «озброєння» історію про мою нелегітимність тощо. Як тільки ми говорили, що вони не забирають своїх загиблих, вони почали нам пропонувати обмін тілами. Хоча до цього на полі бою це відбувалось немедійно, спокійно, тихо, ніхто не робив такий медійний тиск, який вони зробили», — висловився Володимир Зеленський.