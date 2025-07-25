РФ запустила по Україні дві балістичні ракети й понад 60 дронів. Як минула атака

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Росія в ніч проти 25 липня атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23», 61 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Більшість цілей українська ППО збила, проте були і влучання.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали свої повітряні цілі з таких російських напрямків, як Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

У Повітряних силах кажуть, що станом на 09.00 ППО знешкодила 54 безпілотники на півночі та сході країни. Проте було 7 влучань БпЛА в чотирьох місцях, ще у двох — впали уламки.