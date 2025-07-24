Викрадення документів і розкриття даних слідства. Двоє прокурорів отримали підозри

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Два прокурори з Чернігівської та Черкаської областей отримали підозри.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Перший підозрюваний — заступник керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівської області.

Його підозрюють у викраденні документів у справі про незаконне захоплення сільгоспземель агрохолдингом на Чернігівщині. У 2023—2024 роках він, за даними слідства, наказував слідчим вилучати оригінали у нотаріусів і держорганів, після чого документи зникали. На експертизу замість них надіслали коробку з газетами, а підміну прикрили підробленим листом.

Прокурора звинуватили в організації підробки офіційних документів. Чиновнику загрожує позбавлення волі до трьох років.

Другим підозрюваним є колишній перший заступник керівника однієї з окружних прокуратур Черкаської області.

Офіс генпрокурора повідомляє, що чиновник попросив слідчого з іншого району відкрити справу в інтересах свого знайомого, організував допити й виїмки, а отриману інформацію передав третій особі. За це він отримав винагороду.

Він отримав підозру у зловживанні впливом та розголошення даних досудового розслідування. Йому загрожує штраф до 93 тисяч гривень і позбавлення волі до 5 років.

Автор: Артемій Медведок