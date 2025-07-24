Росія атакувала Харків КАБами — понад 30 постраждалих

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Росія вдень 24 липня вдарила двома авіаційними бомбами по Харкову — відомо про понад 30 постраждалих, серед яких є діти. Усім надають допомогу.

Про наслідки атаки повідомляють президент Володимир Зеленський, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов.

Один удар був біля житлового будинку в Шевченківському районі міста, другий — по цивільному підприємству. Там зараз рятувальники гасять вогонь. На місцях усі служби: лікарі, рятувальники, поліцейські.

Станом на 13:17 відомо про 33 постраждалих. Серед них — 17-річний хлопець із вибуховими пораненнями і пошкодженням голови, 17-річна дівчина, 10-річна дівчинка з гострою реакцією на стрес і немовля — дівчинка віком 28 днів також має гостру реакцію на стрес.

До лікарень доставили 5 постраждалих, серед них 33-річна жінка — у важкому стані.