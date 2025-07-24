Готували подвійний теракт біля обласного ТЦК в Миколаєві: Служба безпеки затримала двох чоловіків

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Служба безпеки затримала двох імовірних агентів ФСБ, які готували подвійний теракт біля обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Миколаєві.

Про це повідомляє СБУ.

Розслідування встановило, що спочатку ворог хотів підірвати саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля адмінбудівлі ТЦК. А пізніше, коли на місце події прибудуть екстрені служби, мала б спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

Так росіяни планували вбити максимальну кількість людей, щоб розхитати внутрішню ситуацію в прифронтовому регіоні, кажуть правоохоронці. За матеріалами справи, теракт готували двоє агентів Москви, які діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора.

Один із фігурантів — 38-річний мешканець Кіровоградщини, він потрапив у зону уваги окупантів, коли публікував у соцмережах антиукраїнські коментарі. Його завербували й дали завдання спорядити СВП та закласти їх у схрони.

Потім російський куратор передав геолокацію тайників виконавцю запланованого злочину. Підозрюваний — 18-річний мешканець Київщини, який почав співпрацю з РФ під час пошуку легких грошей у телеграм-каналах.

За інструкцією куратора хлопець забрав зі схронів у Херсоні та Миколаєві два СВП. Один з них заховав у сміттєвій урні біля миколаївського ТЦК, другий — поруч. У цей момент співробітники Служби безпеки затримали його на гарячому. У можливого агента вилучили телефон, на камеру якого він хотів наживо транслювати окупантам теракт.

Слідчі СБУ повідомили юнаку про підозру в закінченому замаху на терористичний акт. Його спільника затримали за місцем проживання, чоловіка підозрюють у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Обидва перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.