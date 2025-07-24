Сигнал повітряної тривоги тепер лунатиме лише в тих районах Київщини, де є загроза

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Починаючи з четверга, 24 липня, у Київській області сигнал повітряної тривоги буде диференційований — сирену чутимуть мешканці тих районів, де є небезпека.

Про це повідомляє очільник ОВА Микола Калашник.

Тобто якщо в небі зафіксують ворожі цілі, тривога лунатиме лише в тих частинах регіону, що безпосередньо загрожені, а не по всій Київській області. За словами Калашника, систему протестували вночі спільно з Повітряними силами ЗСУ та ДСНС. Вона відпрацювала надійно й без збоїв, додав голова ОВА.

«Це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер, яких стосується війна — всіх», — каже посадовець.

Він додав, що влада модернізує всю регіональну систему оповіщення. Нова архітектура включає сучасне обладнання, цифрові канали зв’язку та резервне живлення, що забезпечує автономну роботу під час відключень.