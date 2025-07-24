В Україні 28 липня стане Днем памʼяті загиблих у полоні захисників, добровольців і цивільних

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 23 липня підписав постанову № 10188, яка встановлює 28 липня Днем памʼяті українських захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які загинули, або яких закатували чи стратили в полоні.

Таку дату обрали невипадково: в колонії окупованої Оленівки в ніч проти 29 липня 2022 року через російський теракт загинули щонайменше 53 українських військовополонених з «Азовсталі». Ще 130 людей були поранені. Попередньо, тоді росіяни вдарили з термобаричної зброї.

«Цей день надасть можливість вшановувати подвиги всіх, хто брав участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та потрапив у полон і став жертвою жорстокого насильства, зокрема, під час окупації та агресії російської федерації», — йдеться в пояснювальній записці постанови.