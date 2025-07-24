Депортованих Росією українців майже два місяці утримують у підвалі на грузинському кордоні. Світові медіа про війну 23 липня

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«Бабель»

Про понад 90 громадян України, які зараз перебувають у вологому, переповненому підвалі біля південного входу до Дар’яльської ущелини — гірської нічийної зони між Росією та Грузією, пише AI Jazeera. Зі зрозумілих причин вони не можуть перетнути кордон безпосередньо з Росії до України. А Грузія впускати цих людей відмовляється, посилаючись на їхнє кримінальне минуле. Більшість чоловіків і кілька жінок були в Росії вʼязнями. Багатьох депортували з країни після відбуття покарання, але декого вислали з інших причин ― наприклад, через проблеми з міграційними документами.

Вони живуть у підвалі вже майже два місяці. Там лише 40 ліжок, люди сплять по черзі. Грузинські прикордонники відібрали в них документи й не дозволяють вільно пересуватись. На вулицю випускають лише в туалет — парами та під наглядом. Медична допомога мінімальна. За словами одного із затриманих, раз на день приїздить швидка, надає лише екстрену допомогу та їде. При цьому серед депортованих є люди з інвалідністю, ВІЛ, епілепсією, туберкульозом. Активісти й волонтери щотижня намагаються приносити увʼязненим предмети першої необхідності, пише видання.

Українські правозахисники наголошують, що серед депортованих не лише колишні ув’язнені, але й ті, кого Росія позбавила громадянства. Юристка неурядової організації «Захист полонених України» Анна Скрипка заявила медіа, що ситуація набувала ознак гуманітарної катастрофи ще з 2023 року. За її словами, деякі з цих людей навіть намагалися накласти на себе руки. України закликає Росію депортувати громадян України безпосередньо до українського кордону.

Будь-яка допомога, яку надає Білий Дім, має менше значення за перешкоди, які Дональд Трамп створює на шляху українців, пише The Atlantic. Хоч американський президент іноді й дає обнадійливі сигнали щодо підтримки Києва, його 50-денний «пільговий період» для Путіна створює «вікно» для захоплення якомога більшої території перед початком мирних переговорів. Після цього терміну Кремль може скористатися запропонованою Трампом «мирною» угодою, яка фактично легалізує анексію більшої частини українських територій, визнає контроль Росії над Кримом і позбавляє Україну шансів на членство в НАТО та безпекові гарантії.

Тож, підсумовує видання, Володимиру Зеленському варто бути обережним з пропозиціями (як-от поділитися досвідом роботи з дронами), які висувають США в обмін на прихильність адміністрації Трампа. Оскільки підтримка України в боротьбі проти диктатури явно не входить до пріоритетів США.

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