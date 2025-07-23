Міжнародний суд ООН дозволив країнам судитися одна з одною через вплив змін клімату

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Міжнародний суд ООН постановив, що держави повинні захищати людей від «нагальної та екзистенційної загрози» зміни клімату. Це перший випадок, коли найвищий судовий орган ООН висловився про кліматичні зміни.

Про це йдеться у пресрелізі.

Таке рішення дає країнам можливість подавати одна на одну до суду через зміну клімату, зокрема через викиди газів, що нагрівають планету. Цим правом можуть скористатися вразливі до глобального потепління держави, які зверталися до суду після розчарування відсутністю глобального прогресу у вирішенні проблеми.

Міжнародний суд ООН заявив, що країни можуть порушувати міжнародне право, якщо не захищають клімат. Суд наголосив, що чисте довкілля — це основа для прав людини, а підтримка виробництва викопного палива може цим правам шкодити.

Висновок суду консультативний, проте він здатен впливати на майбутні суди та переговори про клімат.

Деякі країни-виробники викопного палива, як-от США і Саудівська Аравія, вважають, що Паризької кліматичної угоди достатньо для захисту клімату. Інші ж наполягають, що такі країни мають компенсувати шкоду тим державам, які найбільше страждають від змін клімату, наприклад, островам Тихого океану.