Українка Влада Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування на шпазі

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Українська шпажистка Влада Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування. Вона виграла золото у грузинському Тбілісі.

Про це повідомила Національна федерація фехтування.

Як зазначає «Суспільне», у фіналі змагань Харьковій протистояла естонка Катріна Лехіс, бронзова призерка Олімпіади-2020 та чемпіонка Європи-2018.

Харькова володіла перевагою більшу частину поєдинку, але розрив наприкінці скоротився до одного уколу. Нова чемпіонка світу визначилася на пріоритеті — 15:14 на користь українки.

Харькова стала пʼятою українською чемпіонкою світу з фехтування. У шпазі золото на особистих змаганнях досі здобувала лише Наталія Конрад у 2003 році.

На рівні чемпіонатів світу Харькова дотепер не посідала місце вище 24-го у 2022 році. Шпажистка вже обʼєднала особисті золоті медалі Євро (2022) та Чемпіонату світу.

Перший змагальний день ЧС-2025 Україна завершує на чолі медального заліку турніру — ділить перше місце з Гонконгом, чий представник Раян Чой виграв чоловічий турнір на рапірі.