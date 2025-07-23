Українка Влада Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування на шпазі
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Getty Images
Українська шпажистка Влада Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування. Вона виграла золото у грузинському Тбілісі.
Про це повідомила Національна федерація фехтування.
Як зазначає «Суспільне», у фіналі змагань Харьковій протистояла естонка Катріна Лехіс, бронзова призерка Олімпіади-2020 та чемпіонка Європи-2018.
Харькова володіла перевагою більшу частину поєдинку, але розрив наприкінці скоротився до одного уколу. Нова чемпіонка світу визначилася на пріоритеті — 15:14 на користь українки.
Харькова стала пʼятою українською чемпіонкою світу з фехтування. У шпазі золото на особистих змаганнях досі здобувала лише Наталія Конрад у 2003 році.
На рівні чемпіонатів світу Харькова дотепер не посідала місце вище 24-го у 2022 році. Шпажистка вже обʼєднала особисті золоті медалі Євро (2022) та Чемпіонату світу.
Перший змагальний день ЧС-2025 Україна завершує на чолі медального заліку турніру — ділить перше місце з Гонконгом, чий представник Раян Чой виграв чоловічий турнір на рапірі.