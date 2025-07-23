ЄС готує нові мита на експорт США на €100 мільярдів, якщо їм не вдасться укласти угоду

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Європейський Союз планує запровадити мита у 30% на товари вартістю близько €100 мільярдів, якщо не досягне угоди зі Сполученими Штатами і президент Дональд Трамп введе свої мита на більшість експорту блоку після 1 серпня.

Про це повідомив речник Європейської комісії, передають Bloomberg і The Guardian.

Під час першої хвилі контрзаходів Брюссель обʼєднає вже затверджений перелік мит на американські товари на €21 мільярд і раніше запропонований перелік на додаткові американські товари на €72 мільярди в один пакет.

Під нові мита ЄС потрапить експорт США, зокрема літаки Boeing, автомобілі американського виробництва і бурбон. Загалом мита вдарять приблизно по третині американського експорту до ЄС.

Зараз ЄС і його країни-члени, як-от Німеччина, посилили свою позицію у відповідь на жорсткіший підхід США у переговорах про угоду. Німеччина навіть готова підтримати застосування інструменту протидії тиску (ACI), але тільки якщо не вдасться домовитися.

Тим часом Дональд Трамп оголосив про митні угоди з Філіппінами та Японією, у яких мита виявилися нижчими, ніж очікувалося. Мито на японські авто знизили до 15%, хоч нині для великих експортерів, як-от з ЄС, діє ставка 25%.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що ЄС поки що не запропонував нічого такого ж креативного, як Японія. За його словами, головна проблема блоку — складність ухвалення рішень між 27 членами.