ЄС готує нові мита на експорт США на €100 мільярдів, якщо їм не вдасться укласти угоду
- Автор:
- Ліза Бровко
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Ivan Bandura / Unsplash
Європейський Союз планує запровадити мита у 30% на товари вартістю близько €100 мільярдів, якщо не досягне угоди зі Сполученими Штатами і президент Дональд Трамп введе свої мита на більшість експорту блоку після 1 серпня.
Про це повідомив речник Європейської комісії, передають Bloomberg і The Guardian.
Під час першої хвилі контрзаходів Брюссель обʼєднає вже затверджений перелік мит на американські товари на €21 мільярд і раніше запропонований перелік на додаткові американські товари на €72 мільярди в один пакет.
Під нові мита ЄС потрапить експорт США, зокрема літаки Boeing, автомобілі американського виробництва і бурбон. Загалом мита вдарять приблизно по третині американського експорту до ЄС.
Зараз ЄС і його країни-члени, як-от Німеччина, посилили свою позицію у відповідь на жорсткіший підхід США у переговорах про угоду. Німеччина навіть готова підтримати застосування інструменту протидії тиску (ACI), але тільки якщо не вдасться домовитися.
Тим часом Дональд Трамп оголосив про митні угоди з Філіппінами та Японією, у яких мита виявилися нижчими, ніж очікувалося. Мито на японські авто знизили до 15%, хоч нині для великих експортерів, як-от з ЄС, діє ставка 25%.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що ЄС поки що не запропонував нічого такого ж креативного, як Японія. За його словами, головна проблема блоку — складність ухвалення рішень між 27 членами.
- На початку липня Трамп надіслав листа ЄС, попередивши, що з 1 серпня більшість європейського експорту обкладатиметься митом у 30%. Крім цього, Вашингтон уже запровадив мито у 25% на авто й запчастини, удвічі підвищив збори на сталь і алюміній та пригрозив новими тарифами на ліки, мікрочипи та мідь. За підрахунками ЄС, нинішні американські мита охоплюють уже майже 70% експорту блоку до США (це €380 мільярдів).
- Євросоюз намагається отримати більше винятків, ніж пропонує Вашингтон, і хоче захиститися від майбутніх мит на окремі галузі. І хоч угода буде вигіднішою для США, ніж для ЄС, Брюссель оцінює її загальну збалансованість, перш ніж ухвалити рішення про можливі контрзаходи у відповідь.