СБУ затримала ексчиновника КМДА — його підозрюють у розкраданні фонду допомоги тяжкохворим

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Пресслужба КМДА

Ексчиновника Київської міської держадміністрації (КМДА) затримали за підозрою у привласненні бюджетних коштів.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Йдеться про колишнього очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики. СБУ не називає його імені, але у вказаний в справі період на цій посаді перебував Руслан Світлий.

Його підозрюють у причетності до розкрадання майже 75 мільйонів гривень, що призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. СБУ викрила перших фігурантів навесні цього року — двох заступників керівника зазначеного вище департаменту КМДА, очільника столичної психлікарні та їхнього спільника.

За даними слідства, зловмисники привласнювали гроші, виділені на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями.

СБУ стверджує, що під керівництвом Світлого чиновники КМДА уклали договір з підконтрольними компаніями, які мали безкоштовно постачати ліки, продукти та послуги для тяжкохворих громадян. Замість цього половину бюджетних коштів фігуранти витратили на оренду і придбання автомобілів класу преміум та елітної нерухомості.

Щоб приховати оборудку, її організатори оформлювали відповідне майно нібито для потреб пацієнтів, про що робили фейкові записи у звітній документації.

Також співробітники СБУ затримали трьох представників столичних фірм, які «відмивали» викрадені гроші під виглядом надання безкоштовних послуг для тяжкохворих, а готівку віддавали організаторам «схеми».

Ексдиректору департаменту КМДА і трьом підконтрольним йому підприємцям повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна). Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

За цією ж статтею кваліфіковано злочини з боку «тіньового» куратора Департаменту КМДА, який переховується за кордоном.