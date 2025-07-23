Створив мережу схронів з вибухівкою для терактів: СБУ затримала мешканця Дніпропетровщини

Новини

Служба безпеки затримала можливого агента ФСБ — за даними правоохоронців, він на замовлення Росії готував теракти в Дніпропетровській області та створив мережу схронів з вибухівкою.

Про це повідомляє СБУ.

Фігуранта затримали на центральному вокзалі в Києві, звідки він намагався спочатку виїхати до Євросоюзу, а далі потрапити в Росію. Йдеться про завербованого 63-річного ексміліціонера з Донецька, який до початку повномасштабної війни переїхав на Дніпропетровщину.

Telegram / СБУ

За інструкцією ворожих спецслужб він підготував чотири схованки з бойовими гранатами, детонаторами тощо в Павлограді й Шахтарську. ФСБ планувала передати координати цих тайників виконавцям терактів, пише СБУ.

Чоловік облаштовував схрони біля покинутих будівель і місцевих кладовищ, йдеться в матеріалах справи. Він також залишав у схованках замасковані в пакетах з-під соку сім-карти й телефони для зв’язку агентів з окупантами.

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала фігуранта на фінальному етапі спецоперації. У ексміліціонера вилучили російський паспорт, виданий йому у 2024 році.

Слідчі повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану ;

; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами .

Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.