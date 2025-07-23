У ДТП загинув командир бригади «Лють» Максим Казбан

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Командир Обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Максим Казбан 22 липня загинув у ДТП в Донецькій області.

Про це повідомляє Нацполіція та президент Володимир Зеленський.

Полковник Максим Казбан воював з 2014 року в складі 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, розповіли в «Люті». Зокрема, брав участь у боях за Лиман, битвах у районі Сіверська тощо. Також був учасником спеціальних операцій у зоні АТО та під час повномасштабної війни з Росією.

«Однією з яких була спеціальна операція біля Чорнобаївки, під час якої російські війська зазнали значних втрат, було знищено керівний склад, озброєння та техніку, які були розміщені на аеродромі», — йдеться в публікації.

Командиром «Люті» Казбан став у вересні 2024 року. Міністр внутрішніх справ доповів про обставини його загибелі президенту.

«Важка втрата. Сильний був воїн, відданий Україні та захисту нашої держави. Неодноразово було за що дякувати бригаді під керівництвом полковника Казбана», — написав Володимир Зеленський.