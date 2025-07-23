РФ атакувала Україну 71 дроном. Як спрацювала ППО

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Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 23 липня російська армія атакувала Україну 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Під ударом були Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Черкащина.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з території тимчасового окупованого Криму, а також з таких російських напрямків, як Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Українська ППО збила 27 ворожих БпЛА на півночі, сході та в центрі країни. Ще 18 дронів — локаційно втрачені / подавлені РЕБ. Були влучання 26 дронів у 14 місцях, уламки впали ще в пʼяти місцях.

Наслідки атаки

Суми частково залишилися без світла через нічний обстріл цивільної інфраструктури. На резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об’єкти. Над відновленням електропостачання фахівці почали працювати ще вночі після атаки, проте на це потрібен час.



У Кривому Розі атака частково зруйнувала приватний будинок, ще 4 — пошкоджені. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася, приватне підприємство і сонячні панелі — вогонь вже загасили. Також пошкоджене промислове підприємство.

Telegram / Сергій Лисак

У Синельниківському районі Дніпропетровщини постраждало фермерське господарство. Обстріл потрощив трактори і комбайни. Через удар також виникла пожежа. Понівечені й магазин, амбулаторія, спортзал, школа, заклад культури й адмінбудівля.