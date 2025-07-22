Зеленський підписав закон, що обмежує роботу НАБУ і САП. Та за кілька хвилин підпис президента зник — і згодом повернувся

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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12414, який вносить зміни в роботу Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури й обмежує її. Оновлення: станом на 23:15 підпис президента, про який йшлося в картці законопроєкту, зник. І станом на 23:24 напис «повернуто з підписом президента України» повернувся.

Фактично закон обмежує виняткове право НАБУ і САП розслідувати справи топкорупціонерів.

Закон вносить зміни до Кримінального кодексу України. Серед іншого, генерального прокурора наділять повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топпосадовців.

Також передбачаються правки, які обмежать діяльність САП, а саме:

прокурори САП не зможуть визначати підслідність НАБУ в певних випадках;

керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ;

керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних і касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

НАБУ та САП наголошували, що в разі ухвалення документа керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. У Києві, Одесі, Львові та Дніпрі люди виходили на протести проти законопроєкту.

Що передувало

Вранці 22 липня парламентський комітет розглянув зміни до Кримінального процесуального кодексу. Поправки внесли в законопроєкт № 12414, який мав спростити життя близьких зниклих безвісти і вбитих на прифронтових територіях українців. Жодного стосунку до антикорупційних органів документ не мав. Комітет правки прийняв. Першого заступника голови комітету Андрія Осадчука та очільника профільного підкомітету й автора законопроєкту Олександра Бакумова про засідання не попередили.

Уже в обід Верховна Рада 263 голосами ухвалила законопроєкт з усіма поправками.