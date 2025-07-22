Під час нового наступу в секторі Гази Ізраїль оголосив, що матиме буферні зони на всіх кордонах

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Вперше за майже два роки Верховне командування Армії оборони Ізраїлю провело спеціальну сесію для стратегічного огляду безпекових викликів. За її результатами, відтепер всі кордони Ізраїлю повинні мати буферні зони.

Про це пише The Jerusalem Post.

Після атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року ізраїльські військові ухвалили рішення, що в майбутньому досягатимуть більшої частини своїх оборонних потреб шляхом превентивного наступу та створюючи буферні зони на сусідніх територіях. Ізраїль вже створив такі зони в секторі Гази, Сирії та Лівані.

З Єгиптом та Йорданією буферна зона окреслена не так чітко, але з ними Ізраїль має мирні договори та дипломатичні відносини. Крім того, ізраїльсько-єгипетська мирна угода 1978 року обмежує розгортання єгипетських військових поблизу кордону з Ізраїлем. Йорданія має набагато меншу та потенційно менш загрозливу армію, а долина річки Йордан утворює своєрідну додаткову буферну зону для більшої частини Ізраїлю.

Перегляд стратегії відбувся під час нового наступу Ізраїлю в секторі Гази. Військові атакують місто Дейр-ель-Балах, яке раніше не зазнало масованих руйнувань. За даними ООН, майже 87,8% території сектора зараз перебувають під наказами Ізраїлю про евакуацію або в межах ізраїльських мілітаризованих зон. В результаті цього 2,1 мільйона людей стиснуті на території площею приблизно 46 квадратних кілометрів. Це приблизно дорівнює площі Ужгорода, в якому проживають 114 000 людей.

21 липня 27 західних країн, включно з Великою Британією, Францією, Австралією та Канадою, виступили з жорсткою спільною заявою щодо дій Ізраїлю та закликали негайно припинити війну. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що «останні рятівні канали, які ще утримують людей [у Газі] при житті, руйнуються». Він додав, що гуманітарні зусилля зазнають перешкод і перебувають під загрозою.