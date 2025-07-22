Росіяни атакували Україну 42 дронами. Як спрацювала ППО

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Getty Images / «Бабель»

Вночі 22 липня армія РФ атакувала Україну 42 безпілотниками з напрямків: Приморсько-Ахтарськ у Росії, Чауда, Гвардійське — в Криму.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Попередньо, станом на 9:00 протиповітряна оборона збила 26 ворожих дронів на півдні та сході країни. Крім того, ще сім БпЛА — локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Як повідомили Повітряні сили, зафіксували влучання девʼяти безпілотників у трьох місцях, уламки впали ще в трьох.