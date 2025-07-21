Звільнений студент юридичного факультету відсудив €100 000 у роботодавця

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Студент юридичного факультету протягом чотирьох років подав до суду 36 позовів за звільнення з ресторану без попередження. Тепер колишній роботодавець винен йому €100 000, оплачувану відпустку і вибачення.

Про це пише німецький юридичний онлайн-журнал Legal Tribune Online.

Себастьян Маджиді у 2021 році працював офіціантом у ресторані на умовах неповного робочого дня. Після перших кроків до створення робочої ради, його перевели на кухню. Коли він відмовився прийняти нову посаду, роботодавець звільнив його без попередження. Водночас ресторан оголосив про банкрутство, і бізнес перейшов до нової компанії. Тоді студент розширив свій позов, включивши до нього особисто директора збанкрутілого ресторану.

Поки справа просувалася, Маджиді закінчив Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліна й отримав диплом з права. Загалом чоловік подав 36 позовів проти свого роботодавця: вони варіювалися від відшкодування збитків за втрачені чайові до вимоги оплатити час простою через відмову прийняти роботу і компенсації за прання робочого одягу.

Мюнхенський суд з трудових спорів визнав звільнення незаконним і постановив, що роботодавець дискримінував підлеглого як при звільненні, так і при попередньому ставленні до нього. Суд встановив, що переведення на кухню та подальше звільнення мали на меті виключно перешкодити студенту створити робочу раду.

Тепер роботодавець повинен компенсувати чоловіку всю втрату заробітку із серпня 2021 року. Це включає втрачені чайові на суму €100 за зміну, а також знижки на їжу та напої, які студент міг би споживати після кожної зміни. Роботодавцю також наказали надати письмові вибачення.

Суд визнав втрачені чайові збитками, що підлягають відшкодуванню. Цю позицію раніше оскаржували в літературі з трудового права. Суд також постановив, що директор неплатоспроможного ресторану може бути притягнутий до особистої відповідальності.

Крім того, суд зобовʼязав роботодавця надати позивачу шість місяців оплачуваної відпустки. Причиною цього було те, що роботодавець не повідомив студента про його право на відпустку.

На своїй сторінці у Linkedin Маджиді написав, що протягом чотирьох років він витратив тисячі годин на студіювання судової практики, юридичних матеріалів, есеїв, коментарів і дисертацій, щоб підкріпити свої аргументи в цій вражаюче безпрецедентній справі.

«Я сподіваюся, що цей справді важко виборений результат слугуватиме маяком для інших, мотивуючи їх працювати за справедливі, прозорі умови праці та разом протистояти експлуатації, свавільній поведінці та провалам керівництва з боку роботодавців у цій країні — воно того варте!», — додав він.