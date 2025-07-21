Рада нацбезпеки запровадила мораторій на перевірки бізнесу

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Facebook / Володимир Зеленський

На першому після зміни уряду засіданні Рада національної безпеки та оборони запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами.

Про це повідомляється в соціальних мережах президента Зеленського.

За словами Зеленського, мораторій стосується будь-якого втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

«Абсолютно конкретне завдання: направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України», — заявив Зеленський.