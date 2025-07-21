Рада нацбезпеки запровадила мораторій на перевірки бізнесу
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- Олександр Булін
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Facebook / Володимир Зеленський
На першому після зміни уряду засіданні Рада національної безпеки та оборони запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами.
Про це повідомляється в соціальних мережах президента Зеленського.
За словами Зеленського, мораторій стосується будь-якого втручання державних структур у підприємницьку діяльність.
«Абсолютно конкретне завдання: направити більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, на зростання економіки, а отже, зростання виробництва, зростання робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість України», — заявив Зеленський.
- Після призначення на посаду премʼєр-міністра Юлія Свириденко оголосила річний мораторій на перевірки бізнесу одним з пріоритетів її уряду. Також уряд розпочав аудит кримінальних справ проти бізнесу. Пріоритет — закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. За словами премʼєрки, уряд готовий ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ.