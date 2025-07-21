Сотні тисяч боєприпасів і гроші на дрони. Міністр оборони розповів про результати «Рамштайну»

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Денис Шмигаль / Facebook

Під час засідання у форматі «Рамштайн» США разом з НАТО ініціювали новий механізм, який дозволить країнам Європи закуповувати американське озброєння для України, а ті своєю чергою заявили про готовність долучитися до фінансування.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Однією з перших до цієї ініціативи долучиться Німеччина і передасть Україні пʼять систем протиповітряної оборони Patriot. Також вона передасть понад 200 тисяч снарядів для систем Gepard. Разом із цим Берлін фінансує закупівлю українських далекобійних дронів.

Канада фінансуватиме український оборонно-промисловий комплекс через «данську модель», а ще — виділяє 20 мільйонів канадських доларів на обслуговування українських танків.

Нідерланди вкладуть €200 мільйонів у дрони-перехоплювачі та €125 мільйонів в обслуговування винищувачів F-16. Тим часом Норвегія у 2025 році загалом виділила €1 мільярд на закупівлю дронів, з яких €400 мільйонів підуть на купівлю в українського ОПК.

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Цей «Рамштайн» організували міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. У ньому взяли участь 52 країни та організації.

Українську делегацію представляли міністр оборони Денис Шмигаль, секретар РНБО Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, начальник ГУР Кирило Буданов, перший заступник міністра оборони Сергій Боєв та інші представники сектора безпеки та оборони.