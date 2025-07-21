Bloomberg: ЄС готовий на незбалансовану угоду зі США, аби встигнути до дедлайну Трампа

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Делегати Європейського Союзу та США вчергове намагаються укласти торговельну угоду до 1 серпня після того, як президент Дональд Трамп пообіцяв запровадити 30-відсоткові мита на більшість європейських експортних товарів.

Про це пише Bloomberg.

Брюссельські посадовці навіть готові прийняти незбалансовані умови, які будуть вигідні Штатам, щоб вийти з глухого кута до дедлайну, виставленого Трампом. Однак сторони не досягли вирішального прориву, попри тижні перемовин.

Водночас у ЄС готуються запроваджувати мита у відповідь, якщо до 1 серпня не вдасться укласти угоду. Міністр фінансів Франції Ерік Ломбард зазначав, що такі контрзаходи захищатимуть інтереси ЄС.

США пропонують ввести майже універсальне мито у понад 10% на товари з ЄС, залишаючи винятки лише для деяких категорій, як-от авіація, медвироби, генерики, окремі алкогольні напої та виробниче обладнання, яке потребують у Штатах.

Також обговорюють потенційні обмеження для окремих галузей, квоти на сталь та алюміній і зміни в ланцюгах постачання. Та навіть якщо угоди досягнуть, її ще має схвалити Дональд Трамп, а його позиція досі незрозуміла.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік впевнений, що угоду укладуть. За його словами, країнам краще відкривати свої ринки для США, ніж платити високі мита.

На початку липня Трамп надіслав листа ЄС, попередивши, що з 1 серпня більшість європейського експорту обкладатиметься митом у 30%. Крім цього, Вашингтон уже запровадив мито у 25% на авто й запчастини, удвічі підвищив збори на сталь і алюміній, а також пригрозив новими тарифами на ліки, мікрочипи та мідь. За підрахунками ЄС, нинішні американські мита охоплюють уже майже 70% експорту блоку до США (це €380 мільярдів).

Євросоюз намагається отримати більше винятків, ніж пропонує Вашингтон, і хоче захиститися від майбутніх мит на окремі галузі. І хоч угода буде вигіднішою для США, ніж для ЄС, Брюссель оцінює її загальну збалансованість, перш ніж ухвалити рішення про можливі контрзаходи у відповідь.