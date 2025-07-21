Справи держпідприємства «Ліси України»: Гендиректору оголосили підозру за незаконне збагачення

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Руслан Кравченко / Telegram

Офіс генпрокурора викрив одного з головних фігурантів справи, що стосуються ДП «Ліси України». Йдеться про генерального директора підприємства.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Як зʼясувало слідство, у 2021 році, коли фігурант був на посаді голови Держлісагентства, він набув активів на 10,4 мільйона гривень, а це перевищує його законні доходи. Серед цих активів — квартира в Києві вартістю понад 9 мільйонів гривень, оформлена на підставну особу. За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, різниця між офіційними доходами і набутим майном — 7,9 мільйона гривень.

Чоловіку повідомили про підозру в незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України) та затримали. Досудове розслідування проводить Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

За словами Руслана Кравченка, це окремий епізод у десятках кримінальних проваджень стосовно ДП «Ліси України».