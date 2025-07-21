Зеленський призначив послів у 15 країн. Повний перелік

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Президент Володимир Зеленський призначив низку послів і представників України.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента.

Серед призначень:

Окремо Зеленський зазначив, що для кожного з нових послів визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності.

«Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців», — додав він.