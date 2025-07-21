Зеленський призначив послів у 15 країн. Повний перелік
- Автор:
- Ольга Березюк
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Telegram / Zelenskiy / Official
Президент Володимир Зеленський призначив низку послів і представників України.
Відповідні укази опубліковані на сайті президента.
Серед призначень:
- посол в Алжирі — Олександр Воронін;
- посол в ОАЕ — Олександр Балануца. Він також став постпредом України в Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA);
- посол у Боснії і Герцеговині — Володимир Бачинський;
- посол в Естонії — Володимир Боєчко;
- посол в Анголі — Андрій Касьянов;
- посол в Японії — Юрій Лутовінов;
- посол в Бельгії — Ярослав Мельник;
- посол в Малайзії — Геннадій Надоленко;
- посол в Кіпрі — Сергій Ніжинський;
- посол в Мексиці — Сергій Погорєльцев;
- посол в Канаді — Андрій Плахотнюк. Він також буде представником України при Міжнародній організації цивільної авіації (IKAO);
- посол в Омані — Ольга Селих;
- посол в Іспанії — Юлія Соколовська. Вона ж стала представником України при Всесвітній туристичній організації (ВТО);
- посол в Кувейті — Максим Субх;
- посол в Кенії — Юрій Токар. Він також став постпредом при Програмі ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) та постпредом при Програмі ООН з населених пунктів (ООН-Хабітат).
Окремо Зеленський зазначив, що для кожного з нових послів визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності.
«Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців», — додав він.