Незаконно роздав землі територіальних громад. ДБР підозрює ексначальника Держгеокадастру на Буковині

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Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління Держгеокадастру в Чернівецькій області. Зараз він обіймає аналогічну посаду в іншому регіоні на заході країни.

Про це повідомляє ДБР.

Чоловіка підозрюють у зловживанні службовим становищем під час роздачі землі вартістю понад 2 мільйони гривень. Встановили, що у 2020—2021 роках чиновник підписав накази про незаконну передачу в приватну власність земельних ділянок площею понад 1,4 га.

Вони розташовані в Чернівцях і в селі Здобрув Заставнівського району області. Формально території виділяли під сільське господарство. Утім, вони належали територіальним громадам, тож не могли бути розданими без узгодження з ними.

Документи оформили у стислі терміни. Посадовець особисто контролював процес і давав вказівки пришвидшити розгляд заяв, пов’язаних з конкретними замовниками. ДБР перевіряє можливі факти корупції — слідство вивчає мотиви рішень і встановлює всіх причетних до оборудки.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ, йому загрожує до шести років позбавлення волі. Незабаром чоловікові оберуть запобіжний захід та відсторонять від нинішньої посади.