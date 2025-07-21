«Мав незаконний бізнес із Росією». Правоохоронці затримали детектива Національного антикорупційного бюро та обшукують інших

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Правоохоронці Служби безпеки України разом з Офісом генерального прокурора 21 липня прийшли з обшуками до детективів Національного антикорупційного бюро України. Це спецоперація з нейтралізації російського впливу на Бюро.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в СБУ.

Джерела кажуть, що обшуки проводять одночасно в кількох регіонах України. Попередньо, російські спецслужби мали неофіційний вплив на деяких детективів Бюро.

Один з них передавав секретну інформацію ворогу через людей з оточення президента-втікача Януковича. Інший зрадив Україну та, за даними джерел, мав незаконний бізнес із Росією — його сьогодні затримала СБУ. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

У НАБУ підтвердили обшуки та кажуть, що їх проводять без ухвали суду. Бюро каже, що зʼясовує всі обставини, а подробиці будуть згодом.