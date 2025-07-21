РФ атакувала Київ, Івано-Франківськ і Харків. У столиці загинула людина

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У ніч проти 21 липня Україна опинилася під комбінованим масованим ударом Росії. У Києві відомо про жертву і постраждалих, для Івано-Франківська це була наймасштабніша атака від початку повномасштабного вторгнення, у Харкові через прильоти спалахнули пожежі.



Про це повідомляють ДСНС, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків і мер Харкова Ігор Терехов.

У столиці через атаку загинула людина. У Шевченківському районі відомо про постраждалого, ще одну людину врятували надзвичайники. У Дарницькому районі госпіталізували чоловіка з множинними пораненнями. За словами очільника КМВА Ткаченка, загалом через атаку на столицю постраждали дві людини.

У Шевченківському районі через влучання уламків БпЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверхівки. Пожежу на площі 150 м² вже локалізували.

Російський обстріл пошкодив наземну частину станції метро «Лукʼянівська» — її тимчасово закрили на вхід і вихід. Зараз станція працює як укриття. Пожежі на станції немає, ворожа атака не пошкодила підземні приміщення.

У Дарницькому районі пожежі спалахнули на території гаражного кооперативу та в дошкільному навчальному закладі. У Дніпровському районі загорілися торговельні споруди. Пожежу локалізували на площі 500 м². У Святошинському районі через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі. Рятувальники продовжують працювати на місцях подій.

Івано-Франківськ ракетами та «шахедами». В одному із сіл громади відомо про постраждалих — вони в легкому стані. У трьох селах комбінований обстріл пошкодив інфраструктуру, зараз уточнюють масштаби руйнувань.

У Харкові зафіксували 11 прильотів — росіяни били по Київському району. Харків атакували дронами типу Shahed і «Герань-2».

Ще вночі після перших ударів у місті виникла масштабна пожежа. Пізніше один з прильотів зафіксували біля багатоповерхівки. Поруч також спалахнула пожежа, як і на цивільному підприємстві. Через обстріл вибиті вікна в одному з ЖК, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти.