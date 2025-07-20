Мораторій на перевірки бізнесу та експериментальний проєкт з відбудови: премʼєрка анонсувала кілька рішень уряду

Новини

Новопризначена премʼєр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала кілька рішень нового уряду для підтримки бізнесу, оборони та відбудови.

Про це вона повідомила у Facebook.

Мораторій на перевірки бізнесу

За словами Свириденко, уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке «дасть бізнесу більше свободи». Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорили з президентом Володимиром Зеленським.

Також уряд розпочав аудит кримінальних справ проти бізнесу. Пріоритет — закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише генпрокурор або керівники обласного та районного рівня.

Паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці. Також уряд посилить контроль за законністю слідчих дій. Перевірки будуть лише в секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист. За словами премʼєрки, уряд готовий ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ.

Власне виробництво зброї

Наступного тижня уряд планує запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. Проєкт координують очільники Мінцифри та Міноборони Михайло Федоров і Денис Шмигаль.

Відбудова

Уряд запускає експериментальний проєкт «Проєктуй і будуй». За словами Свириденко, він дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру.

«Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта — «під ключ». Це європейська практика, відома як Design-build, такий підхід давно застосовується в ЄС як ефективний механізм», — розповідає премʼєрка.

Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт. Проєкт триватиме 2 роки — на контролі у віцепремʼєра з відновлення Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення.