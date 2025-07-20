У Південній Кореї через сильні зливи і зсуви ґрунту загинули 17 людей

Новини

Через сильні дощі та зсуви ґрунту в Південній Кореї загинули 17 людей, ще 11 зникли безвісти.

Про це пише Yonhap.

За даними Міністерства внутрішніх справ і Національного агентства з питань пожежної безпеки станом на 18:00 неділі, значна частина жертв — десятеро загиблих і четверо зниклих — припадає на південний округ Санчхон.

Інші смерті зафіксовані в містах Осан і Капьон у провінції Кьонґі, у містах Сосан і Танджин у провінції Чхунчхон-Намдо, а також у південно-західному місті Кванджу.

За словами рятувальників, у Санчхоні досі тривають пошуково-рятувальні роботи, тому кількість жертв може змінитися.

Із 16 липня в Південній Кореї почалися сильні дощі, станом на 20 липня в Санчхоні випало 793,5 мм опадів, у сусідньому окрузі Хапчхон — 699 мм, а в окрузі Хадон — 621,5 мм.

Влада зареєструвала 1 999 випадків підтоплення доріг, зсувів ґрунту та руйнування обʼєктів інфраструктури, а також ще 2 238 випадків пошкодження приватного майна — будівель, сільськогосподарських угідь тощо.

Загалом 13 492 людини були евакуйовані в 15 великих містах і провінціях. Було скасовано 62 авіарейси.

Очікується, що дощі пройдуть ввечері 20 липня в окремих районах провінцій Кьонґі, Канвондо, Чхунчхон і Північний Кьонсан.