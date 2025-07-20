У Саудівській Аравії помер «сплячий принц». Він був у комі 20 років

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«Сплячий принц» Саудівської Аравії Аль-Валід бін Халед бін Талал пішов з життя 19 липня у віці 35 років.

Про це повідомляє BBC.

Новину оголосив Королівський двір, також батько померлого висловив скорботу на своїй сторінці в соцмережі X.

«Із серцями, що вірять у волю божу і долю, з великим сумом і скорботою ми оплакуємо нашого дорогого сина, принца Аль-Валіда бін Халеда бін Талала бін Абдулазіза Аль Сауда. Нехай Бог помилує його — він відійшов до милості господньої сьогодні», — написав він.

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«Сплячий принц» народився у 1990 році. Він потрапив у ДТП у 2005 році, коли навчався у військовому коледжі. Тоді ще юний хлопець зазнав черепно-мозкової травми з крововиливом у мозок і впав у кому.

Двадцять років Аль-Валід бін Халед бін Талал перебував під постійним наглядом медиків. Суспільство уважно стежило за будь-якими ознаками покращення його стану. У 2019 році родина розповіла, що принц почав рухати головою та лівою рукою. Однак повністю він так і не отямився.

Раніше цього року поширювалися фейкові новини про те, що чоловік вийшов із коми, але згодом королівська родина спростувала чутки.

Ця історія стала об’єктом значної уваги, а також викликала співчуття в арабському світі — все через винятковий стан принца і рішучість його родини, особливо батька, який вимагав повного лікування сина.