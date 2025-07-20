Вночі окупанти атакували Україну 57 дронами

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У ніч проти 20 липня ворог атакував Україну 57 ударними безпілотниками з напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни били по Запоріжжю і прифронтових територіях Донецької, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Попередньо, станом на 09:00 ППО збила 18 безпілотників на півночі та сході країни, доповіли Повітряні сили. Ще сім БпЛА локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Влучання 32 дронів були в 10 місцях, падіння уламків — у шести.

Атака росіян на Україну триває: нова хвиля «шахедів» прямує з північно-східного напрямку, додали в ПС.