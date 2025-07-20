У Києві працівник прокуратури на автівці збив жінку на тротуарі та втік. Його затримали

Новини

Ввечері 19 липня у столиці працівник прокуратури на автомобілі збив жінку, яка перебувала на тротуарі.

Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Інцидент потрапив на відеокамери, це сталося близько 23:25 в Голосіївському районі столиці. На кадрах видно, що водій на великій швидкості наїхав на жінку, яка йшла по пішохідній зоні на вулиці Великій Васильківській. Винуватець ДТП втік, але його вже затримали.

За кермом автівки перебував державний службовець Андрій Молочний — він не прокурор, однак працівник органів прокуратури й головний спеціаліст відділу, заявив Руслан Кравченко.

«Беру цю справу під контроль. І як генеральний прокурор представлятиму інтереси потерпілої в суді. Така поведінка ганьба для всієї системи. [...] Потерпілій надається вся необхідна медична допомога. Особисто прошу вибачення за цей ганебний вчинок працівника прокуратури», — написав генпрокурор на своїй сторінці у Facebook.