Суд зобовʼязав виплатити «Радіо Свобода» кошти за решту фінансового року

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Суд задовольнив клопотання «Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода» у позові проти Агентства США з питань глобальних медіа (USAGM) через невиплату коштів, які Конгрес виділив на 2025 фінансовий рік.

Про це пише «Радіо Свобода».

Суддя Округу Колумбія Ройс Ламберт 18 липня дійшов висновку, що обґрунтування обтяжливих нових умов грантів та відмова від добросовісних переговорів з «Радіо Свобода» порушують закон. Ламберт заявив, що «кричуще ігнорування USAGM своїх зобов’язань стосовно фінансування» призвело до масових звільнень, скасування програм і неминучої шкоди для глобального впливу, який «Радіо Свобода» будувала протягом десятиліть.

«Наскільки відомо суду, безпрецедентним є випадок, коли агентство вимагає абсолютно нових умов, які регулюють його багаторічні робочі відносини з організацією-грантоотримувачем, а потім припиняє відповідати, особливо коли агентство за законом зобов’язане щорічно надавати асигнування Конгресу саме цій конкретній організації», — написав він.

Президент і головний виконавчий директор «Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода» Стів Капус назвав рішення «кульмінацією невпинних юридичних зусиль», спрямованих на те, щоб змусити USAGM виділити фінансування, необхідне для виконання життєво важливої місії мовника.

«Ця перемога надає нашим журналістам необхідний імпульс, щоб продовжувати охоплювати майже 47 мільйонів людей щотижня, які покладаються на нашу журналістику в пошуку фактів і протидії зловмисній пропаганді з боку авторитарних урядів», — сказав він.