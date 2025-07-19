AP: У Центральноафриканській Республіці 11 людей загинули на шахті, підконтрольній «ПВК Вагнера»

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У Центральноафриканській Республіці ввечері 16 липня щонайменше 11 людей загинули внаслідок стрілянини на шахті, яку контролюють російські найманці з «ПВК Вагнера».

Про це пише Associated Press із посиланням на місцевих жителів і гуманітарних працівників.

Люди загинули в золотій шахті в Ндассімі, приблизно за 450 кілометрів на схід від столиці країни Бангі. Батько одного із загиблих розповів, що вони шукали залишки золота та гравію, коли їх вбили поза судом.

Влада поки що не підтвердила жодних подробиць насильства. Двоє гуманітарних працівників, які побажали залишитися анонімними через страх стати мішенями, підтвердили, що жертвами були молоді люди з навколишніх сіл, і що більшість із них розстріляли.

Один з мешканців Ндассіми, сказав, що деякі жителі села зникли безвісти. «Безробітні молоді люди не мають іншого вибору, окрім як йти на це місце вночі по гравій», — сказав він.